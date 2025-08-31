Habertürk
        Edson Alvarez: Ben de katkı sağlamaya geldim - Fenerbahçe Haberleri

        Edson Alvarez: Ben de katkı sağlamaya geldim

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Edson Alvarez, 3-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ben de katkı sağlamaya geldim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 21:49 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:49
        "Ben de katkı sağlamaya geldim"
        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Edson Alvarez, galibiyeti değerlendirdi.

        "GALİBİYETTEN ÖTÜRÜ MUTLUYUM"

        Meksikalı futbolcu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğiniz şeyler vardır. En iyi performansımdan uzaktayım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        "BEN DE KATKI SAĞLAMAYA GELDİM"

        Edson Alvarez, "Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak." sözleriyle açıklamalarına devam etti.

        Edson Alvarez, "Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır." dedi.

        Habertürk Anasayfa