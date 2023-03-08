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Meteoroloji'den Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Giriş: 08.03.2023 - 02:29 | Güncelleme: ABONE OL
Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı
Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AA'nın haberine göre; bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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