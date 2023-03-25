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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ediz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EDİZ ADININ ANLAMI NEDİR?

Ediz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ediz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ediz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EDİZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ediz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yüce, ulu, yüksek. Çok değerli.

EDİZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ediz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ediz adını koymak caizdir.

EDİZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ediz ismini kullanan 4.899 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ediz ismini kullanan 1.535 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ediz ismini kullanan 286 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ediz ismini kullanan 368 kişi bulunmaktadır.

EDİZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Ediz olanların yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılı olurlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner