Edis: Yine kazandık, yine çok mutluyum! - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Edis, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Sesi ve danslarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ni sallayan şarkıcı, performansıyla tam not aldı. Edis, "3. Harbiye muharebemize hoş geldiniz. Yine kazandık, yine çok mutluyum" diyerek konserini açtı.

Sahnede kaldığı süre boyunca 30 şarkı seslendiren Edis'i annesi Sevil Görgülü, babası Ayhan Görgülü, Mahsun Kırmızgül, eşi Ece Binay ve kızı Lavin Kırmızıgül yalnız bırakmadı.

Konseri kızı Lavin ve eşi Ece Binay'la en önden izleyen Mahsun Kırmızıgül, "Kızımız sayesinde Edis'in her şarkısını biliyoruz. Edis'i çok seviyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Mahmut'un sevgilisiyle görüntülenmesiyle ilgili muhabirlerin "Gelini beğendiniz mi?" şeklindeki sorusunu gülümseyerek cevapsız bırakan Kırmızıgül, "Bugün sahneye çıkıp, pop şarkı okur musunuz?" sorusuna "Yok, yok. Okumam" yanıtını verdi.

Edis, sahnesinde Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküyü seslendirdi. Ünlü şarkıcıya sahnenin en önünde oturan Mahsun Kırmızıgül de destek vererek, şarkının bir bölümünü kendisine uzatılan mikrofonla söyledi.