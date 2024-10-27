Edis'ten kendisini sokakta bekleyen hayranlarına sürpriz
Bakü'de sevenleriyle bir araya gelen Edis, konser sonrası sokakta kendisini bekleyen hayranlarına sürpriz yaptı
Edis, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sevenleriyle bir araya geldi.
Şarkılarını sevenleriyle seslendiren Edis, konserden sonra sokağın karşısında kendisini bekleyen bir grup hayranlarına kayıtsız kalmadı.
Otomobiline binip kendisini bekleyen grubun yanına giden Edis, camını indirip sevenleriyle fotoğraf çektirdi.
"BÖYLE ÇIKARIM KARŞINIZA"
Ünlü şarkıcı, o anları; "Böyle çıkarım karşınıza" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.