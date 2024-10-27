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        Haberler Magazin Edis'ten kendisini sokakta bekleyen hayranlarına sürpriz - Magazin haberleri

        Edis'ten kendisini sokakta bekleyen hayranlarına sürpriz

        Bakü'de sevenleriyle bir araya gelen Edis, konser sonrası sokakta kendisini bekleyen hayranlarına sürpriz yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:01
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        Sokaktaki hayranlara sürpriz
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        Edis, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sevenleriyle bir araya geldi.

        Şarkılarını sevenleriyle seslendiren Edis, konserden sonra sokağın karşısında kendisini bekleyen bir grup hayranlarına kayıtsız kalmadı.

        Otomobiline binip kendisini bekleyen grubun yanına giden Edis, camını indirip sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

        "BÖYLE ÇIKARIM KARŞINIZA"

        Ünlü şarkıcı, o anları; "Böyle çıkarım karşınıza" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Edis
        #Bakü

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