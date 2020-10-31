Edis ve Ben Fero'dan deprem paylaşımı! Edis ve Ben Fero İzmir'de depreme yakalandı - Magazin haberleri

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Dün Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki depremde 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 885 kişinin yaralandığını açıkladı.

Popçu Edis ve gerçek adı Ferhat Yılmaz olan rapçi Ben Fero da depreme yakalandıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Edis, "Geçmiş olsun hepimize. İzmir'deyim, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Herkes iyidir umarım" ifadelerini kullandı.

Ardından bir açıklama daha yapan şarkıcı, "Ben ve ailem iyi, merak etmeyin" dedi.

Ben Fero ise Instagram hesabından yayınladığı gönderide şunları söyledi:

Arayan, soran herkese sonsuz teşekkürler. Yıllardır oturduğum bina 15-20 saniye daha sürse çökecek gibiydi. 7.5 olan ve 45 saniye süren Gölcük depreminin ciddiyetini tekrar hissettik.

Ne diyelim; Allah bir daha yaşatmasın, biz de tedbirli ve gözü açık olalım.

Oyuncu Berk Atan da ailesinin depreme yakalandığını açıklamıştı. Ailesi İzmir'de ikamet eden Atan, Twitter hesabından anne ve babasının yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok...