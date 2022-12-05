Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma! O anlar kameraya böyle yansıdı - Güncel Haberler

Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma! O anlar kamerada

Edirne'deki bir sokak, gün ortasında her şey sakin iken birden bire silah sesleri ile hareketlendi. Silahlı çatışmada 1 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mermilerin arasında kalmamak isteyen bir çocuk da aracın arkasında saklanarak kendisini korumaya alması dikkat çekti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Giriş: 05.12.2022 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma! O anlar kameraya böyle yansıdı - Güncel Haberler
DHA

Edirne'de, iki araç içinde bulunanların birbirlerine karşılıklı ateş açtığı çatışmada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada bir çocuğun, kurşunların hedefi olmamak için park halindeki otomobilin arkasına saklandığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sabuni Mahallesi Selamsız Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 22 DY 626 plakalı otomobil ile 34 TCT 64 plakalı taksi içinde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kısa süren çatışmada 7 el silah sesi duyuldu. Silahlı çatışma anları ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari araçtan ateş açılıyor. Bu sırada bölgeden geçmekte olan bir çocuğun silah seslerinin ardından park halindeki bir otomobilin arkasına saklandığı, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki detaylı araştırmasının ardından şüphelileri yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Çatışmanın ardından kaçan araçlardan 22 DY 626 plakalı otomobil, içindekilerle birlikte olay yerine yakın bir noktada, 34 TCT 64 plakalı taksi ise Kıyık semtinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Ticari araçtaki bir kişinin yaralı olduğu belirlenirken, iki araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye'de ölümlü kaza
Osmaniye'de ölümlü kaza
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı kadın öldü
Otomobilin çarptığı kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.