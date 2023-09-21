Edirne'de sınır hattında orman yangını

Edirne'de sınır hattında çıkan orman yangını söndürüldü
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 9 dönümlük alan zarar gördü
Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yangın 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Sınır hattında çıkan yangında yaklaşık 9 dönümlük alan zarar gördü.