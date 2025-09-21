Habertürk
        Haberler Gündem Edirne'de şehit ailesini dolandıran 11 şüpheliden 10’u tutuklandı

        Edirne'de şehit ailesini dolandıran 11 şüpheliden 10’u tutuklandı

        Edirne'de şehit ailesine telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 22:24 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:36
        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şehit ailesinin telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İstanbul ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMIŞTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili dün NSosyal hesabından, "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla açıklama yapmıştı.

        Yerlikaya, açıklamasında, Edirne'de şehit ailesinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığını, şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da yakalandığını belirtmişti.

        Başarılı çalışmalarından dolayısıyla Edirne Valisi ve emniyet personelini tebrik eden Yerlikaya, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, istihbarat şube müdürlüğümüz ile asayiş şube müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu arada Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp haksız menfaat temin etmeye çalıştığını, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

