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        Haberler Gündem Edirne'de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı - Güncel haberler

        Edirne'de minibüs şarampole devrildi: 27 yaralı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:25 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:25
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        Minibüs şarampole devrildi: 27 yaralı
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        T.D'nin (59) kullandığı minibüs, Beyendik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 26 öğrencisi ile sürücü hafif yaralandı.

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen öğrenciler ve sürücü, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ayakta kontrolleri yapılan öğrencilerden 24'ü ve sürücü taburcu edilirken, 2 öğrencinin hastanede kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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