

İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Klasiklerle Buluşuyor ismiyle tanımladığı 2022-2023 tiyatro sezonunda, tiyatro edebiyatının yerli ve yabancı klasiklerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Shakespeare’in Hamlet, Moliere’in Tartuffe, Arthur Miller’in Cadı Kazanı ve Suat Derviş’in romanından Gülriz Sururi’nin uyarladığı Fosforlu Cevriye, tiyatro seyircisinin de özlediği kalabalık kadrolu klasik oyunlar olarak sahnelenmeye başladı.

İstanbul Şiirle Buluşuyor



İstanbul Şiirle Buluşuyor ise İBB Şehir Tiyatroları'nın repertuvar oyunlarının yanında şair-şiir eşleşmesi üzerinden geliştirilen yeni ve farklı bir etkinlik konseptini seyircinin ilgisine sunuyor. Seyirci, bir yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkânları kullanılarak, şairin şiir evreninin içerisinde oluşturulacak bir mekâna davet ediliyor.

Her şair ve şiiri için, bir yönetmenin ve sanatsal ekibin yorumuyla farklı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Şairin ve şiirin izinde gelişecek bu etkinlikler, Edip Cansever ve Oteller Kenti şiiri ile başlıyor.

Hümay Güldağ’ın uyarlayıp yönettiği Oteller Kenti’nde müzik tasarımı Hüseyin Tuncel’e, dekor tasarımı Cihan Aşar’a, kostüm tasarımı Ahsen Nur Doğan’a, efekt tasarımı Metin Küçükyılmaz’a, ışık tasarımı Uğur Yıldız’a, görsel tasarım Yakup Altay’a ve koreografi Arda Alpkıray’a ait. Oteller Kenti’nin oyuncuları Hüseyin Köroğlu, Hümay Güldağ ve Aslı Şahin. Piyanoda Orçun Tekelioğlu, solist olarak Berfu Aydoğan etkinliğin müzikleri için sahnede yerini alıyor.

Oteller Kenti, Edip Cansever ve şiir merkezli farklı bir sahne deneyimi sunuyor. Yönetmen Hümay Güldağ, Oteller Kenti’ni şöyle tanımlıyor: “Cansever’in hayatı ve insanları otel imgesiyle aktardığı bu ırmak şiirde, anılarıyla yaşayan Bayan Sara’nın iç dünyasında belki kendinizi bulacak; farklı, rengârenk sorular soracaksınız. Belki de, sadece, kendinizi şairin ezgisinin akışına bırakacaksınız”

İstanbul Şiirle Buluşuyor etkinlikleri ücretsiz olarak sahnelenecek. İlerleyen zamanlarda şairlerin özel ve anlamlı günleri ve tematik özel günler de dikkate alınarak bir program hazırlanacak. İBB Şehir Tiyatroları, ilk olarak seçilen 30 şair arasından bu sezon Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Atilla İlhan, Cemal Süreya, Gülten Akın gibi şairleri İstanbul Şiirle Buluşuyor başlığı altında seyircisiyle buluşturacak.

Etkinlikler Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahne’de seyirciyle buluşacak. İlk şair Edip Cansever ve Oteller Kenti şiiri, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00’de seyirciyle buluşacak. Her ayın 2. haftası Oteller Kenti seyirciyle buluşmaya devam edecek.