Edin Dzeko, attığı gollerle tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Gaziantep FK mücadelesinde attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, ilk maçta yakaladığı istatistiklerle sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Edin Dzeko, kalitesini daha ilk maçta gösterdi. Bosna Hersekli golcü, yaşına yönelik eleştirilere sahada yanıt verdi. 37 yaşındaki yıldız, Gaziantep FK maçında attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti.
Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu. (37 yaş 148 gün)
VAN HOOIJDONK'TAN SONRA İLKİ BAŞARDI
Tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK maçındaki performanslıyla dikakt çeken bir istatistiğe daha imza attı. Dzeko, Pierre Van Hooijdonk'tan sonra sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.(Ağustos 2004 vs Çaykur Rizespor)