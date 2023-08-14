Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edin Dzeko, attığı gollerle tarihe geçti - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko, attığı gollerle tarihe geçti

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Gaziantep FK mücadelesinde attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, ilk maçta yakaladığı istatistiklerle sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe tarihine geçti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Edin Dzeko, kalitesini daha ilk maçta gösterdi. Bosna Hersekli golcü, yaşına yönelik eleştirilere sahada yanıt verdi. 37 yaşındaki yıldız, Gaziantep FK maçında attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti.

        Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu. (37 yaş 148 gün)

        VAN HOOIJDONK'TAN SONRA İLKİ BAŞARDI

        Tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK maçındaki performanslıyla dikakt çeken bir istatistiğe daha imza attı. Dzeko, Pierre Van Hooijdonk'tan sonra sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.(Ağustos 2004 vs Çaykur Rizespor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Chamberlain'de karar anı!
        Chamberlain'de karar anı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Habertürk Anasayfa