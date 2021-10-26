EDHO KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?