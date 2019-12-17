30 ve bir yaşları arasında 10 çocuk babası aktör Eddie Murphy, “Bunu insanlara söylemek çok eğlenceli. Benim içinse her şey gayet normal. Tepkiler genelde komik oluyor. Erkekler, masrafı düşünüyor” diye konuştu.

Konu kadınlara geldiğiyse onların bu durumu ‘seksi’ bulduğunu ifade eden Murphy, “Çoğunluk, ‘Eddie işini biliyor’ diye düşünüyor olmalı” açıklamasıyla güldürdü.