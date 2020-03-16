Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile toplam koronavirüs vaka sayısının 18 olduğunu açıkladı.

Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi.