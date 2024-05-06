Eda Ece: Ailece ilk kez dışarı çıktık
Buğrahan Tuncer ile Eda Ece'nin kızları Mina İpek 1 aylık oldu. Çift, bebekleriyle birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı
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2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, kızları Mina İpek'i geçtiğimiz ay kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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İlk kez çocuk sahibi olma sevincini yaşayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.
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"İLK KEZ DIŞARI ÇIKTIK"
Eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek ile objektif karşısında poz veren Eda Ece aile fotoğrafına; "Eda Ece: Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." notunu düştü.
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