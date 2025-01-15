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        Haberler Kültür-Sanat Eda Çığırlı'dan 'Düşler'in peşinde bir sergi

        Eda Çığırlı'dan 'Düşler'in peşinde bir sergi

        Ressam Eda Çığırlı'nın Düşler sergisi, Haliç Sanat 1'de sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:04
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        'Düşler'in peşinde bir sergi
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        Eda Çığırlı'nın insanın temel kaygılarına odaklanan kolaj çalışmalarından oluşan Düşler sergisi 2 Mart 2025'e kadar Haliç Sanat 1’de sanatseverleri bekliyor.

        Çalışmalarında yüzeydeki boşluk ve bilinmezliği şiirsel bir akışla ele alan sanatçı, Düşler sergisiyle izleyiciyi evren ve insan arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

        Sanatçının insanın doğa, yaşam, ölüm, aşk, umut ve bağlılık gibi temel kaygılarını sorguladığı eserleri, Haliç Sanat 1'de görülebiliyor.

        Sanatçı, sergiyi şöyle anlatıyor:

        "Çocukluğumdan itibaren tanıdığım en anlamlı yerdi gökyüzü, bulutlar. Uçsuz bucaksız boşluğun geceye dolunay ve yıldızlar ile eşsiz bir resme dönüşmesi ve gündüzleri ise mavinin üzerinde akışkan şekilli bulutların yolculuğu içe kapanık çocukluğumun mutluluğu oldu.

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        Belki bu yüzden uykularımın arsız döngüleri ve hırıltıları arasında kabuslarım azdır. Uçan uykularıma kanatsız gezintiler eklenir. Hiç bilmediğim yerleri deneyimlerken bulurum kendimi. Tuhaf kelimesi ile karşılayabildiğim muhteşem düşsel gezintiler dünyadaki varlığımı karşılar.

        Senede iki kez uykularımda kendini gösteren yılanlı kâbuslar uçan uykularımdan aşağı düşürür beni. Uyurken huzursuz, rüya anında huzurlu, maceralı, mutlu, uyku sonrası şaşkın ve hayatın gerçekliğine çivilenmiş.

        İçimizdeki boşluğu dolduran şeffaf düşler kolajlarımın ana konusu. Duygular, kelimeler, zamanın içinde ruhsal geçişlerimiz kolajlarımda hep karşılık bulur. Diğerlerinde sezinlediği duygulara kendini katarak tercüman olmaya çalışan, baykuşun uykusuyla aynı uykuya sahip olup aynı rüyayı gören, aynı rüyada baykuş ile uçan, sonra nane kokulu sabahlara uyanan düşlerin içinde kendi zamanına yolcu olan bir çocuğun hikâyesi.

        Çığırlı'nın sergisini pazartesi günleri hariç saat 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

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        #Eda Çığırlı
        #Düşler
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