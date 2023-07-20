Eczacılık bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler bu kapsamda TYT, AYT ve YDT oturumlarında aldıkları puanlar ile 27 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2023 Eczacılıktaban puanları…