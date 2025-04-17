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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı, Galatasaray'ı devirdi: Seride önde geçti! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı, Galatasaray'ı devirdi: Seride önde geçti!

        Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:28
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        Eczacıbaşı seride önde geçti!
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        Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin’e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak 2’nci maç için avantaj sağladı.

        Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 14-25, 2’nci seti de 12-25’lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0’a getirdi. 3’üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

        Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2’nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi‘ni 3’üncü sırada tamamlayacak.

        SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

        HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

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        GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, (Eylül Akarçeşme Yatgın)

        ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Jack, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Rettke (Şebnem Simge Aköz)

        SETLER: 14-25, 12-25, 14-25

        SÜRE: 1 saat 15 Dk

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