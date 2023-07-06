Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Şişli'deki eczacı kalfası cinayetinde hakim karşısına çıkan kapıcı savunma yapmadı

        İstanbul Şişli'de tartıştığı eczane kalfasını evinden silahla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen apartman görevlisi Kadir Keleş, hakim karşısına çıktı. Hakimin savunmasını sorması üzerine "Konuşacak sağlık durumunda değilim" diyen Keleş, savunmasını bir sonraki celse yapacağını belirtti. Duruşmada izlenen olay anına ilişkin görüntüler üzerine baba Ömer Baran sinirlerine hakim olamayarak tepki gösterince salondan çıkarıldı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:47
        Eczacı kalfası cinayetinde kapıcı hakim karşısına çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Şişli ilçesinde tartıştığı eczane kalfasını evinden silah aldıktan sonra geri dönüp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen apartman görevlisi Kadir Keleş, hakim karşısına çıktı.

        Olay, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Nisan 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde bekleyen eczacı kalfası Gökhan Baran (31) ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir Keleş (42) arasında yan bakma nedeniyle tartışma yaşandı.

        EVİNDEN ALDIĞI SİLAHLA GERİ DÖNDÜ

        Arbede sırasında parmağı kırılan Keleş, evine gidip aldığı ruhsatsız tabancasıyla eczaneye dönüp Gökhan Baran'a iki el ateş etti. Baran kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

        Kadir Keleş
        Kadir Keleş

        Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Kadir Keleş çıkarıldığı hakimlikte, "Öldürme niyetim yoktu. Devamlı ağır hakaretlerde bulunuyordu. Kapıcı olduğum için beni eziyordu. Ağıza alınmayacak küfürler ediyordu. Sürekli beni tehdit ediyordu. Git başımdan diyordum gitmiyordu. Oruçluydum, çok üzerime geldi. Tekme atmıştı parmağım kırıldı. Bir el ateş etmek istedim. Elimin acısı ile iki el ateş ettim. Suçsuzum" dedi.

        Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, Kadir Keleş hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Gökhan Baran
        Gökhan Baran

        İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Kadir Keleş ile öldürülen Gökhan Baran'ın babası Ömer Baran katıldı. Apartman görevlisi olduğunu belirten Kadir Keleş, "Öncelikle çok üzgünüm, çok pişmanım. Gökhan Bey'in ailesine başsağlığı diliyorum. Özür diliyorum böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

        "KONUŞACAK SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİLİM"

        Hakimin savunmasını sorması üzerine Keleş, "Konuşacak sağlık durumunda değilim. Akıl hastalıklarından tedavi görmedim. Hiç psikiyatri doktoruna gitme gereği hissetmedim. Sağlıklı konuşamam. Bir dahaki celse konuşacağım" dedi. Sanık Keleş'in avukatı da, "Müvekkilim heyecan yaptı, üzerinde baskı hissetti. İlk defa mahkemeye çıkıyor. Bir sonraki celse sanığın sağlıklı ifade verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

        "HASTANEYE GİTTİĞİMDE ÖĞRENDİM, ŞİKÂYETÇİYİM"

        Gökhan Baran
        Gökhan Baran

        Öldürülen Gökhan Baran'ın babası Ömer Baran ise "Olayı görmedim. Oğlumun hasta olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde öldüğünü öğrendim, şikâyetçiyim" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜLER İZLENDİ, BABA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

        Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Oğlunun öldürülen anlarının bulunduğu görüntüler üzerine baba Ömer Baran sinirlerine hakim olamayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine kederli baba, hakim tarafından salondan çıkarıldı.

        TANIKLAR DİNLENDİ

        Duruşmada Kadir Keleş ile aynı eczanede çalışan teknisyen Gözde Hüner de tanık olarak dinlendi. Hüner, "Maktul telefonuyla oynuyordu. Bir müşteri, ön taraftaki bir ürünü sordu ve ben onunla ilgilenirken sanığın içeriye girdiğini gördüm. Ardından sanık silahı çıkarmış eczanenin ortasında. İçeri girerken elindeki silahı görmemiştim. Sonra iki el silah sesi duydum" ifadelerini kullandı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay yerine ilk intikal eden ekipte görev alan iki polis, eczaneye girdiklerinde Gökhan Baran'ı yerde hareketsiz yatarken gördüklerini söyledi. Sanığı, yan apartmanlardan birinde üstünde silahıyla bulduklarını belirten polisler, sanığın heyecanlı davranışlar sergilediğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanık Kadir Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        #istanbul haberleri
        #Şişli
        #eczacı
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yeğeninin ölümüne neden oldu! "Merdivenden düştü" dedi
        Yeğeninin ölümüne neden oldu! "Merdivenden düştü" dedi
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Prigojin Rusya'da mı?
        Prigojin Rusya'da mı?
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        En çok ne okuyoruz?
        En çok ne okuyoruz?
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı