Ecogreen Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Ecogreen Enerji Holding ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Ecogreen Enerji Holding'in halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ilk BIST işlem tarihine döndü. 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma, kişi başına 92 lot verdi. Peki, Ecogreen Enerji Holding ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Ecogreen Enerji Holding halka arz olmaya hazırlanıyor. Toplamda 100 milyon lot dağıtan firma, kişi başına 956 TL değerinde 92 lot verdi. Ana Pazar'da işlem görmeye hazırlanan Ecogreen Enerji Holding'in ilk BIST işlem tarihi merak ediliyor. Peki, Ecogreen Enerji Holding borsada ne zaman işlem görecek?
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI
Ecogreen Enerji Holding, eşit dağıtım yöntemiyle 110 milyon lot dağıttı. Kişi başına 956 TL değerinde 92 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 478 bin 705 kişi katıldı.
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?
Firmanın borsada 3 Kasım 2025 Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak.
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.
FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Yüzde 70 Yatırım finansmanı.
Yüzde 20 Kredi ödemesi.
Yüzde 10 İşletme sermayesi.
HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
* Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
* Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
* Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
* Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açılık: Yüzde 22.64
Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyar TL
Bireysele eğit dağıtım
T1-T2 kullanılamaz
Katılım Endeksine uygun değildir
Talep toplama tarihi: 22-23-24 Ekim 2025