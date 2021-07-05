Ecem Erkek Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı?

Güldür Güldür Show'da birbirinden komik tiplemeleri ile dikkatleri üzerine çeken Ecem Erkek, programdan ayrılacağını duyurdu. Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan'ın yıllar önce kaleme aldığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gödün Mü' filminde rol almasıyla adından söz ettirmişti.

ECEM ERKEK GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Naime karakteri ile gönüllerde taht kuran Ecem Erkek ayrılık ile ilgili "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. "ifadelerini kullandı.

Benim için de Güldür Güldür harika bir duraktı diyerek sözlerini şöyle sürdürdü "Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.