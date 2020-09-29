Ece Üner'den eleştirilere yanıt

Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki topladı. Ermeni kökenli ABD vatandaşı olan Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia etti.

Reality show yıldızı, tepki çeken paylaşımlarında Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Kardashian ayrıca, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullandı.

Kardashian'ın skandal açıklamalarına SHOW Ana haber spikeri Ece Üner'den yanıt geldi.

Ece Üner, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba" dedi.

Üner'in sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ELEŞTİRİLERE KAYITSIZ KALMADI

Üner, açıklamalarını eleştiren bazı kişilere de sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi:

Pes’miş! Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim! Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak! Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı! Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!

Sosyal medyada destek toplayan Ece Üner'in sözlerine, oyuncu Deniz Çakır, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullanmıştı.