Ece Seçkin'in yeni menajeri Özgür Aras oldu

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Kariyerinde yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşayan şarkıcı Ece Seçkin, bundan böyle yurt içi ve yurt dışında katılacağı tüm organizasyonlar, markası adına yapılacak anlaşmaların, menajerlik ve iletişim hizmetlerinin Özgür Aras tarafından yapılacağını duyurdu.