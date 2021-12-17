BEBEK GÖRÜNDÜ

Annelik heyecanı yaşayan Çeşmioğlu'ndan yeni fotoğraf geldi. Önceki gün kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk'ü ziyarete giden Ece Çeşmioğlu, ayna karşısında poz verdi. Koraltürk ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden Çeşmioğlu'nun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.