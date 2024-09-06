Ebru Yaşar’dan yeni düet
Son albümü 'Yine Çalıyor' ile büyük bir başarıya imza atan Ebru Yaşar'dan yeni şarkı sürprizi geldi
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, müzik dünyasının sevilen ikilisi Burak Bulut & Kurtuluş Kuş ile 'Anılara Dalarız' şarkısında düet yaptı.
Listelerde zirveye çıkan hit düetleriyle çok konuşulan Ebru Yaşar, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş üçlüsü ikinci kez yaptıkları ortak çalışmalarıyla yeniden müzikseverin karşısına çıkarak sürpriz yaptı.
Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Bodrum’da klip çekildi. Trio düet
Mahzen Medya etiketiyle tüm müzik platformlarında yayınlanarak yerini aldı.
Üçlünün son ortak çalışması olan ‘Anılara Dalarız’ Türk müziğinin temel enstrümanlarından Ud nağmelerinin hakim olduğu Türk - Trap tarzının harmanlandığı soundlara sahip olmasıyla özellikle dikkat çekiyor.