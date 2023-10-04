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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı ‘Kehribar’ tüm listelerde zirvede - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı ‘Kehribar’ tüm listelerde zirvede

        Ebru Yaşar, yeni single çalışması olan 'Kehribar' adlı şarkısında Burak Bulut ile birlikte düet yaptı. Çok beğenilen parça tüm müzik listelerinde zirvede yer aldı. 'Kehribar', ilk üç günde milyonlarca kez dinlenerek rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:34
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        'Kehribar' tüm listelerde zirvede
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        Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı görücüye çıktı. Yaşar, 'Kehribar' adlı parçasına Burak Bulut ile düet yaptı. Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Maslak'ta klip çekildi.

        Slow şarkılara kattığı yorum ile kendinden söz ettiren Ebru Yaşar'ın Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği 'Kehribar' adlı şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        Ebru Yaşar'ın çok beğenilen single'ı 'Kehribar', ilk üç günde rekor kırdı.

        Ebru Yaşar'dan yeni single
        Ebru Yaşar'dan yeni single
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        #Ebru Yaşar

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