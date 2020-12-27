Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Yaşar, yılbaşı gecesi yayınlanacak "Ebru Yaşar'la Yılbaşı Özel" programı için kamera karşısına geçti. Yaşar, çekim öncesi gazeteciler ile bir araya geldi.
43 yaşındaki şarkıcı, "Yılbaşı akşamı müziğe doyacağız. Sadece müzik dinlediğiniz ve şarkılar söylediğimiz bir akşam olacak. Beni ben yapan şarkılarla sevenlerimin karşısında olacağım" diye konuştu.
Pandemi dönemi hariç 2020 yılının kedisi için mutlu geçtiğini belirten Ebru Yaşar, şu ifadeleri kullandı:
Müzik adına 2020'e çok güzel bir eser bıraktım. Milyonların dinlediği bir şarkı bıraktım. Onun namına mutluyum. Ama sahnelere çıkamadık, şarkılarımızı söyleyemedik, dışarı çıkamadık, sevdiklerimize sarılamadık. İnşallah bütün dileğim bugünlerin bir an önce bitmesi...
Yaşar, "İnşallah ocak ayından sonra yeni bir albüm var. Mini bir albüm... 6-7 şarkılık albüm sırada... Çok severek özenle seçtiğim şarkılar var. O kapalı kaldığım dönemlerde stüdyoya girdiğim ve içimi döktüğüm sesime uyabilecek şarkıları aradım. Günlerim sevenlerimin duygularına hizmet edeceğine inandığım şarkıları aramakla geçti. İnşallah çok güzel bir albüm ile yeni yılda karşılarında olacağım. Ve 2021'de inşallah bol sahneli iç içe kucaklaştığımız bir yıl bekliyorum ve diliyorum" diye konuştu.
15 YILLIK KÜSLÜK BİTTİ
Geçtiğimiz günlerde 'İbo Show' programına konuk olan Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Sevgili Polat Yağcı ve İbrahim Bey programa davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı son olarak yeni yıl için "Sağlıklı, mutlu ve herkesin dileklerinin kabul olduğu bir yıl olsun. Bütün yaşadığımız yıllardan daha güzel bir yıl olsun" dileklerinde bulundu.
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