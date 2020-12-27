15 YILLIK KÜSLÜK BİTTİ

Geçtiğimiz günlerde 'İbo Show' programına konuk olan Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Sevgili Polat Yağcı ve İbrahim Bey programa davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" ifadelerini kullandı.