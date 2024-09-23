Ebru Yaşar'dan sevenlerine: Çok teşekkür ederim
Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Ebru Yaşar, performansının sonunda seyircilere; "Bu gecenin benim için harika geçmesini sağlayan sizlere çok teşekkür ederim" sözleriyle seslendi
Giriş: 23.09.2024 - 08:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 08:46
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Yaşar, yaklaşık 1.700 kişinin katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Ebru Yaşar, sevenlerine; "Bu gecenin benim için harika geçmesini sağlayan sizlere çok teşekkür ederim" sözleriyle seslendikten sonra programı sonlandırdı.
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