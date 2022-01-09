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Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, dün talihsiz bir kaza yaşadı. Otomobilinden inerken dizinin üzerine düşen Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen 44 yaşındaki şarkıcı hemen ameliyata alındı. Ebru Yaşar, operasyon öncesi hastanede çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak sevenlerini bilgilendirdi.

"İNŞALLAH TOPARLAYACAĞIM"

Yaşar, "Sevenlerimi üzmek, korkutmak istemem. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım." dedi.

"TARİFSİZ BİR ACI YAŞADIM!"

Ameliyat sonrası yeni bir paylaşımda bulunan Yaşar, sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Sevenlerim, dostlarım; kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere...