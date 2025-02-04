Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015'te evlenmiş ve bu evliliklerinden Ceylin ve Mila adında ikiz kız çocukları ile Kürşad Fırat adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını sürdüren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde bir paket üzümün fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyememişti. Üzümün fiyatını takipçileriyle paylaşan Ebru Şancı Öztürk; "Hanımlar, size en pahalı şeyi göstereyim mi? İşte Japon üzümü, 75 Sterlin. Yani yaklaşık 3 bin 450 TL" demişti.

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Emekli manken, bu kez de 150 Sterlin'e (6 bin 700 TL) satılan bir kavunu sosyal medya hesabından yayımladı. Ebru Şancı Öztürk; "Meşhur Japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum. Yiyen herhalde 5 santimetre boy atıyor" ifadelerini kullandı.