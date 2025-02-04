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        Haberler Magazin Ebru Şancı Öztürk yine şaşırttı: 7 bin TL'lik kavun - Magazin haberleri

        Ebru Şancı Öztürk yine şaşırttı: 6 bin 700 TL'lik kavun

        Londra'da yaşayan emekli manken Ebru Şancı Öztürk, 150 Sterlin'e (6 bin 700 TL) satılan kavunu takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:08
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        6 bin 700 TL'lik kavun
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        Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015'te evlenmiş ve bu evliliklerinden Ceylin ve Mila adında ikiz kız çocukları ile Kürşad Fırat adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını sürdüren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde bir paket üzümün fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyememişti. Üzümün fiyatını takipçileriyle paylaşan Ebru Şancı Öztürk; "Hanımlar, size en pahalı şeyi göstereyim mi? İşte Japon üzümü, 75 Sterlin. Yani yaklaşık 3 bin 450 TL" demişti.

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        Emekli manken, bu kez de 150 Sterlin'e (6 bin 700 TL) satılan bir kavunu sosyal medya hesabından yayımladı. Ebru Şancı Öztürk; "Meşhur Japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum. Yiyen herhalde 5 santimetre boy atıyor" ifadelerini kullandı.

        Geçmişte Galatasaray forması da giyen Ebru Şancı Öztürk'ün eşi Alpaslan Öztürk, Pendikspor'da top koşturuyor.

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        #Ebru Şancı Öztürk

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