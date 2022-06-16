EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk model, sunucu ve oyuncudur. 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi.

Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu.

Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve bu evliliğinden ikiz kız bebeği olan Ebru Şancı'nın üç çoçuğu var.