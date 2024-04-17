Ebru Şancı: Evde üç gün böyle gezdim, kocam beni terk etmedi
Dişlerini yaptıran Ebru Şancı, tedavi süreciyle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu; "Kocamı tebrik ediyorum. Evde üç gün böyle gezdim beni terk etmedi"
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2015'te milli futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen emekli manken Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylan, 2020'de de oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, zaman zaman ailesiyle geçirdiği keyifli anları ve günlük hayatından kesitleri de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ebru Şancı, dişlerine kavuşmadan önceki halini yayımladı.
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"KOCAMI TEBRİK EDİYORUM"
Eşi Alpaslan Öztürk ile ilgili esprili bir not da düşen Ebru Şancı; "Kocamı tebrik ediyorum. Evde üç gün böyle gezdim beni terk etmedi. Gerçekten seviyor galiba" ifadelerini kullandı.