Küçük oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, uzun bir süredir kullanmadığı sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başladı.

Şallı eşi Uğur Akkuş’la birlikte spor sonrası çektiği bir selfie'yi takipçilerinin beğenisine sundu.

Şallı gönderisine, "Bayram sporu itinayla yapılır. Herkese iyi bayramlar" notunu düştü.