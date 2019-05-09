09 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ebru Şallı, önceki akşam sevgilisi Uğur Akkuş'la bir alışveriş merkezi çıkışı görüntülendi. Muhabirler Şallı'ya "Oğlunuz Pars'ın hastalığı hakkında yorumlar yapıldı. Şu an kendisinin durumu nasıl?" sorusunu sordu.
"BEN BİR ANNE OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM"
Şallı, "Ben bir anne olarak çok üzgünüm. Benim çocuğum bir haber konusu değil. O daha küçücük bir masum. Durumu gayet iyi. Daha da iyi olacağız. Oğlum hakkında konuşulması, onunla ilgili yorumların yapılması beni çok üzüyor. Ben bir anneyim. Ben katıldığım bir programda hastalığını bile söylememişken sosyal medyada yorumlar yapıldı. Lütfen, herkesi saygıya davet ediyorum. Sonuçta küçük yavrum hakkında konuşuluyor. Şu an iyiyiz" yanıtını verdi.
"BİR SÜREDİR AİLECE BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"
Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk olmuştu. Şallı, oğlu Pars'ın hastalığıyla ilgili, "Küçük oğlum da basketbol oynuyor. Onu da elimizden geldiğince yetiştiriyoruz ama bir hastalık durumumuz var. Bir tedavi sürecimiz oldu. 1 yıl gibi bir süreç geçirdik. Şu an durumu iyi ama onun okuluna ara vermemiz gerekti. Koşturmaca içinde bir yıl geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.
"8 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN VİCDANSIZCA HASTALIĞININ NE OLDUĞUNU BİLMEDEN..."
Şallı, oğlunun hastalığıyla ilgili çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Şallı, "Çıktığım bir programda Pars sorulduğunda 'Evet bir hastalık durumu yaşadık ama daha iyiyiz artık' dedim. 8 yaşındaki bir çocuğun vicdansızca hastalığının ne olduğunu bilmeden kafalarına göre tanı koyup yazmalarını çocuğuma ve bana, aileme ciddi şiddet olarak bilirim" ifadelerini kullanmıştı.
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