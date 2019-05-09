"BEN BİR ANNE OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Şallı, "Ben bir anne olarak çok üzgünüm. Benim çocuğum bir haber konusu değil. O daha küçücük bir masum. Durumu gayet iyi. Daha da iyi olacağız. Oğlum hakkında konuşulması, onunla ilgili yorumların yapılması beni çok üzüyor. Ben bir anneyim. Ben katıldığım bir programda hastalığını bile söylememişken sosyal medyada yorumlar yapıldı. Lütfen, herkesi saygıya davet ediyorum. Sonuçta küçük yavrum hakkında konuşuluyor. Şu an iyiyiz" yanıtını verdi.