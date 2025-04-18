Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ebru Gündeş'ten yapay zekâlı klip - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş'ten yapay zekâlı klip

        Ebru Gündeş, 'Yüreğimden Tut' şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Gündeş, şarkının klibini yapay zekâyla çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebru Gündeş'ten yapay zekâlı klip
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ebru Gündeş'ten yapay zekâ sürprizi geldi. Gündeş, yeni şarkısı 'Yüreğimden Tut'un klibinde yapay zekâdan faydalandı. Şarkının klibi, Gündeş’in fotoğrafları referans alınarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlandı.

        Sözleri Günay Çoban’a, müziği Cem Tuncer’e ait şarkının yeni düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.

        Klibin yönetmenliğini ise Doğukan Ayar üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ebru gündeş

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Habertürk Anasayfa