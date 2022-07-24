Ebru Gündeş'in acı günü

Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Müjgan Bilgin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

73 yaşında hayata veda eden Bilgin'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.