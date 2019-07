Kendine has sahne şovları ve dansçılarıyla farkını ortaya koyan Ebru Gündeş'in konser boyunca mutluluğu objektiflere yansıdı. Fiziğine her zaman dikkat etmeye çalışan ünlü sanatçı, son konserinde daha da fit olduğunu gözler önüne serdi.

Yepyeni şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Gündeş, konserini en önde izleyen minik hayranlarını da unutmadı. Konser boyunca minik hayranlarını sahneye yanına çağıran sanatçı, bol bol fotoğraf çektirdi.

Gündeş, 2 saat boyunca salonu dolduran 1500 kişiye oturma yasağı koydu. Sesinin yanı sıra kıyafetiyle de izleyenleri büyüleyen usta yorumcu, dakikalarca ayakta alkışlandı.



Özel ses ve ışık düzeniyle muhteşem bir atmosfere bürünen Gündeş sahnesi, binlerce hayranının şarkıları tek bir ağızdan söylemesiyle taçlandı. Ünlü şarkıcı, iki saat süren konserin ardından hayranlarına aşk, sağlık ve para diledi.