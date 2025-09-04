Ebrar Karakurt: Tarih yazdık, çok mutluyuz

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"TARİH YAZDIK, ÇOK MUTLUYUZ"

Ebrar Karakurt'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok gururluyuz. Önümüzde iki maç daha var. İki maçı da geçip şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bugün tarih yazdık. Çok mutluyuz!"