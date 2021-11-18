eBay üzerinden satış yapmak ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte eBay üzerinden satış yapmaya dair bilinmesi gerekenler...

EBAY ÜZERİNDEN NASIL SATIŞ YAPILIR?

eBay web sitesini dünyanın birçok ülkesine göre tasarlıyor, bu nedenle kendi ülkenin eBay sitesine baktığından emin olmalısın.

eBay'in satıcı bilgisi sayfalarına göz at, bu sayfalar eBay'in satış politikalarını kapsamlı olarak aktarmaktadır.

eBay'in arama özelliklerini deneyerek birkaç ürün sayfasını gezmek faydalı olacaktır. eBay'in arama fonksiyonunun nasıl işlediğini bilmek sana daha iyi ürün sayfaları hazırlamanda yardımcı olacaktır. "Akıllı sıralama" menüsündeki seçenekleri değiştirerek arama sonuçlarını değiştirmek işine yarayacaktır. Arama sonuçlarında en yüksek sıralarda görünen ürünleri ve çok sayıda teklif alan ürünleri iyice incele.

İyi bir hesap adı düşün. eBay sana bir kullanıcı adı sağlayabilir ama aklına cazip bir kullanıcı adı gelirse bu kullanıcı adı satışlarını artırabilir. İtici ya da sattığın ürünlerin değerini düşüren bir kullanıcı adından kaçın. eBay'in kullanıcı adı politikalarına göre:

eBay kullanıcı adları en az iki karakter içermelidir ve @ işareti, ampersan (&), kesme işareti, parantezler ya da büyüktür/küçüktür işaretleri içeremez ve boşluk ya da art arda alt tire içeremez. eBay kullanıcı adı aynı zamanda kısa çizgi, nokta veya alt tire ile başlayamaz. Kullanıcı adını bu kurallara göre belirlemelisin.

eBay kullanıcı adı olarak web sitesi ya da e-posta adresi kullanımına izin vermemektedir ve "eBay" sözcüğünün ya da "e" harfi ve bunu takiben rakamların kullanılmasına izin verilmez. Böylelikle eBay çalışanı gibi görünmeye çalışan kötü niyetli kullanıcılardan ya da diğer, itibarsız sitelere eBay üzerinden müşteri çekmeye çalışan kişilerden kaçınılır.

Eğer sahibi değilsen tescilli bir marka (firma adı gibi) kullanma.

Uygunsuz kullanıcı adları potansiyel alıcılara profesyonellik dışı ve itici gelebilir. Irkçılık ya da müstehcenlik içeren kullanıcı adları eBay tarafından bloke edilebilir.

Çok sayıda kişinin zaten eBay hesabına sahip olması nedeniyle istediğin kullanıcı adının gerçekten kullanılmadığını kontrol et ve tercih ettiğin kullanıcı adı başkası tarafından alınmışsa alternatifler düşün.

Kullanıcı adını daha sonra değiştirebilirsin; ancak bunu 30 gün içerisinde sadece bir defa yapabilirsin ve sık sık kullanıcı adı değiştirmen hâlinde düzenli müşterilerini kaybedebilirsin.

Bir eBay hesabı aç. eBay'in ana sayfasına git ve sayfanın üst kısmındaki "giriş" bağlantısını bul. Adını ve geçerli bir e-posta adresini gir ve şifreni belirle (6-64 karakter arasında olmalı ve en az bir harf ve bir sembol içermelidir). Bunu yaptıktan sonra senden kullanıcı adını seçmen istenir.

eBay vermiş olduğun adrese bir e-posta gönderecektir. Hesabını doğrulamak için bu e-postadaki talimatları takip et.

Eğer hâlihazırda bir şirket sahibiysen bir mağaza hesabı da açabilirsin. Kayıt sayfasının üst kısmında "Hemen Mağaza Aç" yazan bağlantıya tıkla. Şirket adı ve bazı ek iletişim bilgilerini girmen istenecek

Bir sonraki adımda ödeme yöntemini belirlemelisin. Kabul edilen ödeme yöntemleri ülkeye göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de satıcıların banka hesabına ödeme kabul etmeleri veya bir ticari kredi kartı hesabına sahip olmaları gerekiyor. Banka hesabını eBay web sitesindeki bağlantıları ya da bankanın sağladığı bağlantıyı kullanarak oluşturabilirsin.

Hangi yöntemlerin mevcut olduğunu görmek için eBay'in kabul ettiği ödeme politikalarını kontrol et.

Birkaç küçük ürün satın alarak puanını arttır. eBay'in güvenli bir pazar yeri olmaya devam etmesine imkan sağlayan önemli yöntemlerden biri de alıcılar ve satıcıları birbirleri hakkında geri bildirimde bulunmaya teşvik etmesidir. Alıcılar satıcıların geri bildirim puanlarına bakar. Ayrıca birkaç ürün satın almak profiline olumlu değerlendirmeler eklemenin hızlı bir yoludur.

İstediğin veya ihtiyacın olabilen küçük ürünler satın almaya çalış ve bir alıcı olarak iyi geri bildirim almak için ödemeni hemen yap. Yeniden satabileceğin şeyler satın almak konusunda endişelenme. Burada önemli olan kendini eBay topluluğunun güvenilir bir üyesi olarak tanıtmaktır. Puanı olmayan yeni bir satıcı gören potansiyel alıcılar senin bir "vurguncu" olmandan ve senden ürün satın almaktan çekinebilirler.

Ardından profil sayfanı oluştur. Sadece küçük ürünler satıyorsan çok detaylı bir profile sahip olman gerekmiyor, ama bir fotoğraf ve bazı bilgiler eklemek alıcıların senin resmi bir satıcı olduğuna ikna olmalarına yardımcı olabilir.

Daha pahalı ürünler satmak için kendin hakkında daha fazla bilgi eklemek özellikle yeni bir satıcı için önemlidir.

İnsanlar senin hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunları kesin okur, bu nedenle burası kimliğini açıklamak için iyi bir yerdir; koleksiyoncu, perakendeci, belirli ürünler hakkında uzmanlığa sahip bir kişi gibi.