Koronavirüs salgınına tedbir olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş Eğitim Bilişim Ağı (EBA) artık aktif ve öğrenciler derslerini takip etmeye başladılar.
Öğrenciler nasıl giriş yapacaklar?
Açılımı Eğitim Bilişim Ağı olan EBA sistemine öğrenciler giriş yapabilmeleri için öncelikle şifre oluşturmaları gerekmektedir. İlk girişte e okul bilgileriyle giriş yapılması sonrasında e-posta veya telefon numarası ile hesap aktifleştirilip yeni şifre oluşturulması gerekmektedir. Yeni şifre oluşturduktan sonra sistem sizi ana sayfaya aktaracak ve yeni şifrenizle sisteme giriş yapabileceksiniz. Daha sonra şifre unutulduğu takdirde giriş yapılan ekrandaki ‘’şifre unuttum’’ butonunu kullanarak kayıt aşamasında aktivasyon için kullandığınız e-posta veyahut telefon numarası ile yeni şifre alabilirsiniz. Elbette bu verdiğimiz bilgiler öğrencileri kapsamaktadır. Velilerin sisteme giriş yapabilmesi için eba.gov.tr adresinden öğrenci değil veli girişi butonuna basmaları gerekmektedir.
Veliler nasıl giriş yapacaklar?
Eğitim bilim ağına veli olarak giriş yapabilmek için bir e-devlet sitesine giriş için kullandığınız kullanıcı adı ve şifresine ihtiyaç duyacaksınız. Bu panelde e-devlet kullanıcı adı ve şifresini doğru ve eksiksiz bir biçimde girdiğinizde sisteme sorunsuz giriş yapmış olacaksınız. Eğer daha önce e-devlet şifresi oluşturmamış iseniz yazının devamını takip ediniz.
E-Devlet şifresi nasıl alınır?
E-devlet şifresini eğer ilk defa alacaksınız üzülerek söylüyoruz ki internet üzerinden almak mümkün değil. Bunun yerine kimliğinizle birlikte her hangi bir PTT şubesine müracaatınız gerekiyor. E devlet sistemi şifresi almak için şahsen başvurmanız da gerekmektedir. Sizin adınıza başkası şifre alamamaktadır.
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