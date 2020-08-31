EBA uzaktan eğitim ders programı lise için nedir? sorusu öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim ders programı dışında EBA Canlı Sınıf dersleri için de program yayınladı. EBA uzaktan eğitim lise ders programı ve canlı izleme linki haberimizde.

EBA UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI LİSE

31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında geçerli EBA uzaktan eğitim lise ders programı aşağıdaki gibi.

EBA TV CANLI DERS LİSE

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal