Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin TRT EBA TV üzerinden yaz okulu derslerine katılabileceğini açıklamıştı. Zorunlu olmayan yaz okulu derslerine dileyen öğrenciler katılım gösterebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Haziran - 3 Temmuz ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programını açıkladı…

EBA TV YAZ OKULU DERS PROGRAMI (29 Haziran - 3 Temmuz)

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI