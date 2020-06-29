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EBA TV yaz okulu ders programı! EBA yaz okulu dersleri başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV sistemi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz okulu derslerine başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise yaz okulu dersleri TRT EBA TV kanallarıyla bugün başladı. İşte EBA TV 29 Haziran - 3 Temmuz yaz okulu ders programı...

29.06.2020 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
EBA TV

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin TRT EBA TV üzerinden yaz okulu derslerine katılabileceğini açıklamıştı. Zorunlu olmayan yaz okulu derslerine dileyen öğrenciler katılım gösterebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Haziran - 3 Temmuz ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programını açıkladı…

EBA TV YAZ OKULU DERS PROGRAMI (29 Haziran - 3 Temmuz)

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI

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