Bütün dünyayı kasıp kavuran Covid- 19 adı verilen corona virüsü maalesef ki Türkiye’ye de geldi ve her geçen gün yayılıyor. Corona virisünün yayılmasını minimuma düşürmek adına ülkemizde de birçok önlemler alınmaktadır. Bunların başında da Eğitim gören öğrencilerimizin salgından uzak kalabilmesi ancak eğitiminde aksamaması adına Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca adı olan EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı devreye girmiştir. Ancak birçok öğrenci ve velinin henüz net bir bilgiye sahip olamadıklarından dolayı EBA Tv Nedir? Eba Tv Frekans Bilgileri Nelerdir? EBA Tv Yayın Akışı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? gibi merak edilen konuları sizler için derledik.

EBA TV Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB),covid- 19 corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen bir haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci 23 Mart 2020 tarihi itibari ile resmen başladı. TRT kanalı üzerinden TRT- EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal olarak uzaktan eğitim süreci kapsamında yayınlara başlamış bulunmakla birlikte EBA frekans ayarını henüz yapamayanlar EBA canlı yayın uydu bilgilerini ve EBA kanal ayarlama frekanslarını araştırmaya devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının paylaşmış olduğu TRT EBA TV canlı yayın frekans ayarlama bilgileriyle ders takibi yapılabilecektir.

EBA TV Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

Uzaktan eğitim olarak 3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD yani Yüksek Çözünürlüklü ve 3 SD yani Standart Çözünürlüklü olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan yayınlanacak. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere canlı yayın ile öğrencilere uzaktan eğitim verecek üç ayrı kanala bölünmüş olarak yayın yapacaktır. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine https://giris.eba.gov.tr üzerinden ulaşabileceği gibi tv üzerinden de her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında gerekli bilgi edinebilecektir.

Uzaktan eğitim alabilmek için Eğitim Bilişim Ağı diğer bir adı ile EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecekken bununla birlikte, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu engellemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı da bulunacaktır. Örnekle açıklamak gerekirse 5.sınıf öğrencileri saat 09 ile 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri ise saat 11 ile 13 arasında sistemde çevrimiçi olabileceklerdir. Bu program ve saatler günlere göre değişkenlik gösterecektir.

EBA canlı yayını ise TRT kanalı üzerinden se belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak canlı izlenebilecektir.

Evden eğitim alacak tüm öğrencilerimizin EBA derslerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ders programı aracılığıyla izlenebilecek, ayrıca öğrenciler ders programına göre EBA.gov.tr ekranına girerek uzaktan eğitimlerini alabileceklerdir.

EBA TV Frekans Ayarı Bilgileri

HD ve SD yayın frekans olarak iki yayın çözünürlük olarak yayınlanacak olan EBA frekans bilgilerini aşağıda detaylı olarak bilgilerini sizlere sunduk.

Hd Yayın Frekans Bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

Yüksek çözünürlük özelliğine sahip olan televizyonlarda yani HD olan televizyonlarda EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal yani Yatay, Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayın yapmaktadır. TÜRKSAT Kanal Güncelleme sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcısı olan Televizyonlarda EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan ve son olarak EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilmektedir.

SD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

Standart çözünürlüklü yani SD özelliği olan televizyonlarda EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları olarak TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical yani Dikey, Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayın yapmaktadır. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemine sahip olan uydu alıcılarda veya uydu alıcılı Televizyonlarda EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan ve EBA TV Lise SD 91. kanaldan ayarlanarak izlenebilir.

Türksat Kablo Tv Kanal Numaraları

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.

Eğitim Bilişim Ağı Canlı Yayınlarını Hangi Kanallarda Yayınlanacak?

TRT kanalının yayınladığı EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise olmak üzere üç kanal olarak uzaktan eğitimde kullanılacaktır. TRT kanalı eğitimin uzaktan devamını sağlamak amacı ile üstlendiği bu yayınları SD yani standart çözünürlüklü ve HD yani yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecektir bunun içinde bu kanallara erişebilmek için frekans ayarlarınızı bir an önce yapmanız gerekecek.

Dijital Platformlarda Hangi Kanallar?

TRT kanalı dışında dijital platformlardan da yayınlanacak olan TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV’de 465’inci, Türk Telekom Tivibu’da 401’inci, Turkcell TV+’ta 106’ıncı, D-Smart frekansı 365’inci, Digitürk’teki frekansı 151’inci kanalda yayınlanmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv’de 466’ncı frekansta, Türk Telekom Tivibu’da 402’nci frekansta, Turkcell TV+’ta 107’nci frekansta, D-Smart’ta 366’ncı frekansta, Digitürk’te 152’nci kanalda yayınlanmaktadır.

TRT EBA TV Lise dersleri ise Türksat Kablo Tv’de 467’nci frekansta, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü frekansta, Turkcell TV+’ta 108’inci frekansta, D-Smart’ta 367’nci frekansta, Digitürk’te 153’üncü kanalda yayınlanmaktadır.