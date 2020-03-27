Corona Virüsünün hızlı bir şekilde yayılmasından kaynaklı olarak bilim kurulunun açıklamaları doğrultusunda eğitime 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim devam edilmesine karar verilmişti. Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitimin aksamaması adına TRT ekranlarından ve internet üzerinden yayınlanacak olan ve ancak hala henüz EBA şifresi almayan öğrenciler şifrelerini alarak bir an önce eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmek istiyorlar. Ancak EBA sistemine giriş yapabilmek için mutlaka şifre edinmek gerektiklerinin de bilinçlerindeler. Peki EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Merak edilen bu konular ile ilgili detayları makalemizde sizler için derledik.

EBA Şifresi Nasıl Alınır? EBA Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?

Pandemi haline gelen Corona virüsü sebebi ile okullarda ara verilen eğitime, öğrencilerinde eğitimlerinden uzak kalmaması adına TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim olarak devam ediyor. 23 Mart 2020 tarihinde yayına başlayan ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar da devam edecek olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eğitimdeki birçok içeriğe ulaşmak mümkün. İlk, orta ve lise okullarındaki ve Milli eğitim Bakanlığının müfredatında ki içerikler dâhilinde EBA üzerinden onlarca video ve faydalı eğitim içeriği ile sınavlara hazırlanılabilir. Peki uzaktan eğitim için kullanılabilen EBA sistemine öğrenci girişi nasıl yapılır? Bu konu özellikle milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu sorularınızın cevabını ise aşağıda liste halinde sıraladık.

Eba Şifresi Nasıl Alınır?

EBA sayfasına girilir.

Sağ üstte bulunan menüyü seçerek tıkladıktan sonra, çıkan ekranda öğrenci girişi seçilir.

“EBA hesabı oluştur” tıklanır.

Gelen ekrana bilgiler girilir.

Ardından şifre oluşturulur.

Bundan sonraki aşamada yeni şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

EBA Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA’ ya giriş şifrenizi unutmanız durumunda çok basit şekilde sadece TC. Kimlik numaranız ile şifrenizi geri alabilmeniz mümkündür. Aşağıda vermiş olduğumuz sıralamayı takip etmeniz dahilinde şifrenize yeniden ulaşabilirsiniz.

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci butonunu seçerek başlamalısınız işleme.

Karşınıza çıkacak olan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" butonuna basın.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

E-Postayı Seçtiysen:

Eğer e- postayı tercih ettiyseniz sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve "Gönder" butonuna bas.

Ancak sisteme kayıtlı herhangi bir e-posta adresin bulunmuyorsa bu durumda öğretmeninden ya da velinden tek kullanımlık şifre edinerek ardından "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünü tıkladıktan sonra buradan yardım alarak şifreni yeniden oluşturman mümkün.

Sonraki aşamada ise e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.

Cep Telefonunu Seçtiysen:

Eğer cep telefonunu seçtiysen bu defa da sisteme kayıtlı olan cep telefonu numarasını gir ve "Gönder" butonuna bas.

Ancak sisteme kayıtlı herhangi bir cep telefonu numaran yoksa bu defa da öğretmeninden ya da velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" kısmından destek alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin.

Son olarak cep telefonuna gelen doğrulama kodunu istenilen bölüme gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.