Bilindiği üzere dünyada pandemi haline gelen Koronavirüsün Türkiye’ye de sıçraması sebebi ile tedbirlerinin görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısında uzaktan eğitim ile sürdürülecek okulların 30 Nisan’a kadar tatil edilmesi kararı alındı. Bu durumda eğitimin aksamaması adına öğrenciler MEB tarafından geliştirilen uzaktan eğitim EBA TV ile evlerinden ders işlemeye devam edecek. Bu durumda EBA sistemine giriş yapmak sorun haline geldi. Peki, EBA öğrenci girişi Nasıl Yapılır? Konu ile ilgili detayları araştırdık.
Eba Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturarak girebiliyor. İlki; "eba.gov.tr" linkine girilir sonrasında, sırasıyla "öğrenci" butonuna sonrasında "EBA Hesabı Oluştur" butonuna basarak veli veya öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numarası girilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapılacak işlem sırası şu şekildedir:
- "EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendisine veya velisine ait e-posta adresini ve cep telefonu numarasını girip ardından "Şifre Oluştur" butonuna bas.
- Sisteme kaydettiğin cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.
- Adımlar, eksiksiz olarak tamamlanınca öğrenci EBA giriş ekranına yönlendiriliyor. Açılan bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfaya ulaşacaksın.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla gerçekleştirmektedir. Burada ise işlem basamakları sırayla şu şekildedir.
- İşleme başladığınız anda öncelikle " EBA giriş ekranında TC kimlik numaranı ve velin veya öğretmenin aracılığı ile edinmiş olduğun tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden herhangi birisini seç ve açılan pencereye istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon sekmesini geçtikten sonra açılan sayfada EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e bas.
- Bütün aşamaları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası, EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna tıklandığında "Ana Sayfa”ya ulaşılıyor.
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