E YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce sınavı ne zaman?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce sınavına katılım gösterecek olan adaylar E YDS sınav tarihini sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2024/4 İngilizce, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Peki e yds ne zaman?
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E YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından sınav tarihleri duyuruldu. İşte E YDS İngilizce sınav tarihi
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E YDS ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2024/4 İngilizce, 27 Nisan'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.
Adaylar, sınav başvurularını 18 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.
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