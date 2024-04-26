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        Haberler Yaşam E YDS ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce E YDS sınav tarihi

        E YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce sınavı ne zaman?

        Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce sınavına katılım gösterecek olan adaylar E YDS sınav tarihini sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2024/4 İngilizce, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Peki e yds ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:43
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          E YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından sınav tarihleri duyuruldu. İşte E YDS İngilizce sınav tarihi

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          E YDS ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2024/4 İngilizce, 27 Nisan'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

          Adaylar, sınav başvurularını 18 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

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