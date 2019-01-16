e okul veli bilgilendirme sistemi 2019! Karne notu hesaplama işlemi

e Okul veli bilgilendirme sistemi öğrenciler tarafından en sık ziyeret edilen sayfalardan biri oldu. Öğretmenler yazılı, sözlü ve kanaat notlarını e okul VBS sistemine yüklendi. Verilen süre içerisinde notlar verilmesinin ardından e okul öğretmen not girişi de kapanmış oldu. Öğrencilerin merak ettiği bir diğer soru da birinci dönem takdir teşekkür notu hesaplama nasıl yapılır? oldu.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2019

e Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx adresine tıklayarak resimdeki rakamları, öğrenci TC kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını girmeniz gerekiyor. Sol tarafta bulunan not bilgisi kısmından dönem sonu notlarına ulaşabileceksiniz.

E OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunuzu hesaplamak için aşağıdaki uyarılara dikkate almanızı öneneririz...

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA SİSTEMİ

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

Liselerde takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır?



Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.