        Haberler Gündem Eğitim E- kayıtlar 3 Eylül’e kadar açık olacak

        E- kayıtlar 3 Eylül’e kadar açık olacak

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibariyle başlayan üniversite e- kayıt sürecine ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 22:57 Güncelleme: 01.09.2025 - 22:57
        E- kayıtlar 3 Eylül'e kadar açık olacak
        YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e- kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

