E- kayıtlar 3 Eylül’e kadar açık olacak

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e- kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

