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        Haberler Gündem Güncel E-5'i kilitleyen kaza | Son dakika haberleri

        E-5'i kilitleyen kaza

        İstanbul Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR kontrolden çıktı. Kayarak bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesi yolu kapattı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı yönünde trafik akışı dururken, ulaşımın sağlandığı yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:01
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        E-5'i kilitleyen kaza
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        Avcılar D-100 kara yolu Denizköşkler mevkiinde Topkapı yönünde ilerleyen bir TIR'ın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarparak durabilirken, aracın dorsesi ise yolu kapattı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı yönünde trafik akışı dururken, ulaşımın sağlandığı yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

        Ekiplerin, TIR'ı kaldırmasının ardından kara yolundaki trafik akışı normale döndü.

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        #istanbul avcılar
        #Kaza
        #trafik yoğunluğu
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